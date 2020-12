Políticas de proteção da juventude no Desporto

A Carta Olímpica afirma que o Olimpismo é uma filosofia de vida, exaltando e combinando num todo equilibrado as qualidades do corpo, da vontade e da mente. Misturando o desporto com a cultura e a educação, o Olimpismo procura criar um modo de vida baseado na alegria encontrada no esforço, no valor educativo do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais.

Como base para o movimento olímpico em todo o mundo, Pierre de Coubertin escreveu um artigo para La Revue Sportive Illustrée em 1920. Este artigo foi intitulado "A Vitória do Olimpismo" na qual Coubertin afirmou que "O sangue vital da juventude, sem mudanças, sempre enérgico, sempre pronto a erguer-se, ardente, alegre... ainda está a esforçar-se... para estabelecer o equilíbrio na humanidade.”

Esta citação apoia a noção de que o Olimpismo se baseia e se centra na juventude, e não há dúvida de que as organizações intergovernamentais desempenham um papel fundamental na facilitação do desenvolvimento e adoção de princípios, políticas e posições globais sobre uma série de questões que afetam os Estados-Membros para a proteção da Juventude e para a salvaguarda da sua participação no Desporto.

Para as organizações responsáveis no desenvolvimento desportivo, precisamos de refletir eficazmente sobre o que falta na construção de políticas mais fortes e eficientes (e o ritmo a que essas políticas são implementadas).

O primeiro princípio do sucesso já está identificado. A colaboração tem sido uma parte fundamental do processo de promoção da agenda de salvaguarda. Esta colaboração serve para construir uma plataforma principal em vez de desenvolver agendas separadas. É de capital importância trabalhar com outras agências do desporto e do desenvolvimento para facilitar o desenvolvimento da salvaguarda internacional e chegar a acordo sobre estratégias. Espera-se que este tipo de colaboração empenhada conduza a um maior sucesso na consecução do objetivo comum de tornar o desporto mais seguro para as crianças em todo o mundo.

Esta colaboração deve resultar em ação. É importante garantir que o desenvolvimento das políticas se traduza numa implementação de programas nos países recetores, onde as agências intergovernamentais continuarão a ter um papel significativo a desempenhar na facilitação da discussão entre os Estados-Membros, os peritos e a comunidade em geral. Esta via de tradução tem um papel a desempenhar na divulgação da informação através de publicações e comunicados formais que delineiem as posições acordadas pelos Estados-Membros.

Por último, as organizações intergovernamentais devem também assumir a responsabilidade de controlar o progresso dos Estados-Membros, com base em posições acordadas, a fim de assegurar que haja um compromisso com a causa.

O Comité Olímpico de Cabo Verde, por exemplo, deu um passo inovador na compreensão dos desafios da salvaguarda da proteção quando se empenhou num desafio de construção de um projeto-piloto com a ICCA (Instituto de Emergência para a Proteção de Crianças) denominado “Desporto para a Cidadania”. A parte mais importante deste projeto foi o processo de aprendizagem que ambas as organizações, na qual partilhavam conhecimentos especializados em diferentes áreas distintas, mas apoiaram o processo de desenvolvimento do consórcio envolvido.

Os recursos desempenham sempre um papel importante nos desafios para uma implementação bem-sucedida de um programa, mas, como sempre, os recursos mais importantes são os recursos humanos envolvidos.

Só promovendo uma experiência de aprendizagem mútua nas organizações envolvidas na salvaguarda do desporto juvenil e garantindo que esta aprendizagem retirada de campo, seja significativa na definição de política (num ciclo de cima para baixo e de baixo para cima) podemos garantir que maximizaremos os nossos esforços e enfrentaremos o desafio dos recursos através da implementação com eficiência.