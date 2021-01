Câmara Municipal da Praia confirma realização da Corrida da Liberdade’2021

O vereador do desporto da Câmara Municipal da Praia confirmou hoje à Inforpress a realização da Corrida da Liberdade/2021, no dia 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia, no período da manhã.

Segundo Fernando de Pinto, a Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA) já apresentou a sua proposta à autarquia, que irá ser analisada e discutida ainda hoje numa reunião técnica, “com todos os pormenores”. Conforme adianta a mesma fonte, em princípio haverá três provas, uma de estrada, outra de pista e uma terceira de desporto adaptado. Os atletas de Santiago Sul iniciaram este fim-de-semana os treinos de preparação para a Corrida da Liberdade/2021, prova instituída pela Câmara Municipal da Praia e que conta com suporte técnico da Federação Cabo-verdiana de Atletismo. A Corrida da Liberdade tem sido a prova que junta maior número de atletas e participantes.

