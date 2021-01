Cabo Verde viaja para Egipto desfalcada de seis jogadores e treinador principal

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina viaja hoje com destino ao Egipto, onde vai participar, pela primeira vez, no 27º Campeonato do Mundo da modalidade, desfalcada de seis jogadores.

De acordo com uma nota da Federação Cabo-verdiana de Andebol(FCA), devido ao surto que afectou sete jogadores no estágio que decorreu em Portugal, a selecção viaja desfalcada de seis jogadores e quatro elementos do Staff, incluindo o treinador principal, um dos treinadores adjuntos, um fisioterapeuta e um membro da federação.

“Apesar dessas enormes baixas, a selecção está confiante e promete dignificar, uma vez mais, o nosso país e dar orgulho aos cabo-verdianos, demonstrando a resiliência deste povo que não verga perante as adversidades que se lhe apresenta”, lê-se no comunicado.

Na passada segunda-feira,11, a selecção nacional suspendeu os treinos de preparação para o Campeonato do Mundo por causa de um surto do novo coronavírus que infectou sete jogadores no estágio que decorre em Portugal.

O combinado cabo-verdiano, que se preparava para a segunda e última fase dos treinos na cidade de Lisboa, antes da sua partida para o Egipto, palco do Mundial de Andebol, foi surpreendida por um surto que atingiu os jogadores no dia 05, já que dos 15 testes rápidos inicialmente acusados positivos, sete viriam a ser confirmados pelo PCR.

Cabo Verde estreia na competição esta sexta-feira, frente à selecção da Hungria, em partida inaugural do Grupo A.

O combinado cabo-verdiano tem ainda como adversário nesta sua primeira participação num campeonato do Mundo de desporto colectivo, as selecções nacionais da Alemanha e da Hungria.

Cabo Verde afigura-se como uma das 32 selecções do mundo qualificadas para o 27º Campeonato do Mundo do andebol em sénior masculino.

Selecções Lusófonas no Mundial de Andebol

O Mundial de Andebol masculino começa na quarta-feira 13 de Janeiro no Egipto, e vai decorrer até 31 do mesmo mês.

Quatro selecções lusófonas vão estar presentes: Cabo Verde , Angola, Portugal e Brasil. É um recorde no que diz respeito ao número de participantes de países de língua portuguesa.

Cabo Verde faz a sua estreia na prova enquanto o Brasil vai participar pela 15ª vez, é a selecção lusófona com o maior número de presenças num Campeonato do Mundo.

Portugal vai participar pela quarta vez num Mundial, enquanto Angola vai estar presente pela quinta vez na prova de andebol masculino.

No Campeonato do Mundo de 2019 de andebol masculino, o Brasil terminou no 9° lugar e Angola no 23°, sendo que havia apenas dois países de língua portuguesa. O vencedor na altura foi a Dinamarca.