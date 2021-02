Cabo Verde perde com Egipto em jogo de qualificação para o Afrobasket’2021

A selecção de Cabo Verde de basquetebol masculina sofreu hoje uma pesada derrota frente ao Egipto (65-94) no Salle Mohamed Mzali, em Monastir, Tunísia, em jogo da segunda jornada do Grupo E de qualificação para o Afrobasket’2021.

Cabo Verde, que pretendia redimir-se da derrota no jogo inaugural frente a Marrocos, encontrou pela frente a equipa nacional egípcia muito forte, tendo perdido o primeiro período por 22-13. No segundo quarto do jogo equilibrou ao empatar a 16 pontos, pelo que chegou ao intervalo a perder por 38-29.

No terceiro o equilíbrio voltou a ser nota dominante, mas os egípcios terminaram em vantagem 16-13, sendo certo que o quarto período foi determinante para a derrota cabo-verdiana, pois veio ao de cima a supremacia dos“faraós”que venceram por 40-23, colocando o “score” final em 94-65.

Com esta derrota, Cabo Verde encerrou a sua participação, parcialmente, nesta segunda fase, com derrotas em ambas as partidas, já que o terceiro jogo, que inicialmente seria disputado este domingo com Uganda foi adiado pela FIBA, uma vez que a comitiva ugandesa foi afastada por causa de cinco casos positivos da covid-19 na comitiva.

O Egipto volta a jogar este domingo na única partida deste Grupo B para enfrentar Marrocos, sendo certo que um eventual triunfo egípcio favorece ainda a qualificação crioula, já que os três primeiros classificados apuram-se para a fase final do Afrobasket’2021 a ser disputado no Ruanda.