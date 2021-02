Xadrez: Federação institui a Taça de Cabo Verde

A Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX) instituiu a Taça de Cabo Verde da modalidade, cuja primeira edição vai ser disputada de Março a 01 de Junho, numa organização conjunta com as associações regionais.

De acordo com o regulamento da FCX, a Taça de Cabo Verde vai ser disputada em duas fases - regional e nacional - numa competição que marcará a retoma das provas presenciais nas diversas regiões desportivas, interrompidas com os primeiros casos de covid-19 no País.

A primeira edição desta prova vai culminar com uma grande final na qual a organização pretende juntar oito xadrezistas das várias regiões nacionais, numa cidade, para a disputa do título inédito.

O vencedor, além da atribuição do respectivo título de vencedor da Taça de Cabo Verde, terá garantida ainda a sua participação na final do Campeonato Nacional Individual Absoluto deste ano.