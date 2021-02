Comité Olímpico atribui diploma de mérito à Federação Cabo-verdiana de Andebol

O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) vai atribuir sexta-feira o diploma de mérito à Federação Cabo-verdiana de Andebol, atletas e ‘staff’, que estiveram a representar Cabo Verde na fase de qualificação e consequente participação no Mundial do Egipto.

Esta decisão, de acordo com a direcção do COC, saiu da recém realizada Assembleia Comissão Executiva e tem o propósito de “reconhecer todo o trabalho e esforço concretizado” para que o país “estivesse representado ao melhor nível, em um dos maiores palcos de competição do andebol”.

O COC ressalva o facto do andebol ser a primeira modalidade colectiva a conseguir tal proeza por mérito, em Cabo Verde, nesta prova disputada em Janeiro último no Egipto.

A cerimónia, que se realiza na sede do COC, na Cidade da Praia, vai contar com a presença da presidente do COC, Filomena Fortes, do líder da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Nelson Martins.