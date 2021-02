Liderança feminina e o movimento olímpico

A nova chefe de Tóquio 2020 é Seiko Hashimototo (ex-atleta olímpica feminina), na sequência da demissão do Presidente Yoshirō Mori. Isto é um sinal de mudança significativa e de vontade de se concentrar na liderança das mulheres em posições olímpicas fundamentais.

Há uma longa história de desafios de liderança feminina no desporto. O Movimento Olímpico sempre foi o mundo dos homens. Só em 1981 é que foram selecionados os dois primeiros membros femininos, quase 87 anos após a fundação do Comité Olímpico Internacional (COI). No entanto, ninguém pode esquecer que durante a década de 1970, Monique Berlioux, uma olímpica Francesa, que ocupou o forte cargo de diretora do COI.

Agora, a última mulher a chefiar a Comissão de Atletas do COI é a nadadora africana Kirsty Coventry, mas apesar de haver vice-presidentes femininos, apenas a americana Anita DeFrantz concorreu à presidência do COI até agora. Quando o Presidente do COI, Thomas Bach fez a sua comunicação na Assembleia Geral das Nações Unidas, chamou ao desporto de "parceiro natural" na concretização da agenda de desenvolvimento global da ONU. "O desporto é uma plataforma poderosa para promover a igualdade de género e capacitar as mulheres e as meninas".

As mulheres do Movimento Olímpico estão a dar pequenos passos, mas de forma exponencial. Isto deve-se à postura assumida nos últimos 25 anos pelo COI. A razão principal é que o Movimento Olímpico (e o COI) só conseguirá a sua visão de um mundo melhor através do desporto se (1) a diversidade for um valor fundamental que precisamos respeitar e tirar força de uma base contínua, e (2) a promoção e promoção contínua das mulheres no desporto a todos os níveis e em todas as estruturas, como diz a Carta Olímpica.

Ainda temos um longo caminho a percorrer antes de podermos concordar firmemente que a liderança feminina é um fenómeno comum no desporto. Não é comum, sobretudo em África, ver as mulheres numa posição de responsabilidade mais elevada, o que lhes permite fazer mudanças significativas. As posições de liderança geralmente vêm com o conceito de que uma barreira que foi de alguma forma quebrada pelas mulheres que as ocupam.

Para vermos as mulheres numa posição de liderança elevada e os efeitos que poderão ter no futuro, temos de considerar as consequências. A forma de o fazer baseia-se nas ações de hoje que vão entrar em vigor no futuro. Os dirigentes das organizações desportivas devem estar cientes da importância do desenvolvimento e da implementação de uma estratégia desportiva para a promoção do empoderamento das mulheres, aumentando a sua participação e a promoção dos direitos e bem-estar das mulheres e das raparigas no desporto com um maior acesso ao desporto.

É também necessário o reconhecimento das conquistas de indivíduos e organizações que promovem as mulheres no desporto e através do crescimento, monitorização e avaliação regular dos progressos no desporto em matéria de igualdade de género. Utilizar o desporto como ferramenta de igualdade de género e capacitação para desenvolver competências de gestão e liderança das mulheres através de formação, seminários, workshops e, mais importante, programas de mentoria.

Apoiar projetos de base locais que beneficiem raparigas e mulheres, prevendo a implementação de projetos identificados com um impacto significativo é essencial. Exemplos feitos pela Primeira Vice-Presidente do COI, Anita DeFrantz, uma medalha de bronze afro-americana nos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976, também são necessários para inspirar e capacitar outras mulheres.

O lugar natural das mulheres no Movimento Olímpico, no espírito da Carta Olímpica, está alinhado com uma visão de igualdade de género, inclusividade, solidariedade e não discriminação.