Voleibol: Internacional cabo-verdiano Hélio Sanches conquista Taça de Portugal pelo Sporting

O voleibolista internacional cabo-verdiano Hélio Sanches conquistou, este domingo, a Taça de Portugal ao serviço do Sporting Clube de Portugal ao vencer o Benfica na final realizada no Pavilhão Municipal de Santo Tirso por 3-1.

Numa partida considerada de altíssimo nível, o Sporting superiorizou-se às águias com os parciais de 29-27, 25-22 16-25 e 28-26 e arrecadaram a quarta Taça de Portugal da sua história.

Numa entrevista à Inforpress, via telefone, o atleta cabo-verdiano manifestou a sua alegria pela conquista “num derby que devolveu a Taça de Portugal ao Sporting depois de um longo jejum de 26 anos”, e pelo modo como passa a fazer parte da história do clube leonino.

“É mais um título, cumprimos um dos objectivos traçados para esta época. Depois de termos perdido a Supertaça, ao perdermos nas meias-finais para o Benfica, este título pode ser mais um tónico para os play-off das meias-finais do Campeonato de Portugal”, referiu, alegando que ainda falta muito mas que o clube está focado no objectivo maior de tornar-se campeão.

Já na sua sétima época a praticar o voleibol ao mais alto nível em Portugal, Sanches, 29 anos, 2,02 metros, referenciado como um central de grande envergadura, acredita que esta vitória na Taça de Portugal poderá catapultar o conjunto leonino para grandes triunfos.

O atleta, que iniciou a prática de voleibol em Cabo Verde no Liceu Manuel Lopes da Calabaceira, na Cidade da Praia, passeou ainda a sua classe no InterClube da Praia, antes de rumar a Portugal onde já representou, antes de ingressar no Sporting, as equipas do Castêlo da Maia (duas épocas), Espinho (duas temporadas), clube com o qual conquistou duas Supertaças de Portugal ambas contra o Sport Lisboa e Benfica.

Na sua terceira época ao serviço do Clube de Alvalade, Hélio Sanches, que tem representado por várias vezes a selecção nacional, está concentrado no profissionalismo português, pelo que tem estado “afastado há muito da selecção de Cabo Verde”, tendo falhado os jogos de qualificação para os Jogos Africanos, por não se rever na organização do voleibol nacional.