Franco-cabo-verdiano Victor Oliveira vai ao Qatar em busca de mínimos para os Jogos Olímpicos

O esgrimista franco-cabo-verdiano Victor Álvares Oliveira vai representar Cabo Verde no Grande Prémio de Esgrima de Doha (Qatar), que se realiza de 26 a 28 do corrente, em busca de qualificação para Jogos Olímpicos de Tóquio.

O atleta, de 24 anos, vai assim competir na última ronda do circuito de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020, entretanto reagendados para 2021, prova de apuramento que durante três dias vai contar com o concurso de centenas dos melhores do mundo da modalidade, concentrados em sistema de bolha, entre o hotel e a arena da competição.

Outrora representante da selecção francesa, tendo inclusive integrado o top 20 júnior, Victor Oliveira decidiu abraçar as cores cabo-verdianas em alta competição, pelo que volta a competir por Cabo Verde, na procura dos mínimos para Jogos Olímpicos.

O esgrimista cabo-verdiano foi considerado o segundo africano melhor posicionado na Copa do Mundo de Florete, masculino, da modalidade, realizado em 2019 em Bonn (Alemanha), tendo sido superado apenas pelo praticante do Egipto.

Filho de pais cabo-verdianos com residência em Paris (França), Victor Oliveira é atleta do clube francês Courbevoie Escrime e marcou a estreia de Cabo Verde na história do mundial de esgrima neste mundial em que esteve acompanhado pelo mestre francês Sylvain Privé.