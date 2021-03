Ilha do Maio acolhe primeira edição do campeonato Powerlifting

A ilha do Maio acolhe, hoje, a primeira edição do campeonato ‘Powerlifting’, com participação de concorrentes masculinos e femininos, numa prova que está a ser realizada pela associação de halterofilismo local.

Em conversa com a Inforpress, o presidente da associação Alberto Monteiro assegurou que estão inscritos na prova, que vai decorrer hoje pelas 16h00, oito homens e três mulheres, número que considera ser “bom” para início desta actividade na ilha. A mesma fonte disse ainda acreditar que este evento, que considerou ser “inédito”, vai mudar a partir de agora muita coisa na ilha, porque muitas pessoas, principalmente os jovens passarão a conhecer esta modalidade. Alberto Monteiro informou ainda que está a decorrer uma acção de formação destinada aos desportistas da ilha, para os que vão participar na prova e não só, tendo em conta que pretendem divulgar e alargar esta prática na ilha. Neste evento, contam com a presença do presidente da modalidade, que, por sua vez, vai também deixar a sua mensagem de encorajamento aos membros da associação e aos atletas em geral. Avançou ainda que os participantes vão disputar três modalidades, como agachamento, levantamento de esfera e Suspin, lembrando que não foi fácil convencer as mulheres a participarem na prova, mas garantiu que tudo está a postos para o arranque da prova. Aquele responsável afiançou que a ideia da criação da referida associação partiu aquando da sua participação no campeonato paraolímpico de Cabo Verde, realizado na cidade da Praia, durante o qual foi motivado pelos dirigentes da Federação da modalidade para criarem uma associação na ilha e organizarem a prova. “Estamos a trabalhar para a realização de mais provas no verão e já apresentamos o nosso plano junto do vereador para que possamos apresentar a nossa modalidade nos jogos de verão que anualmente são realizados pela câmara municipal na praia de bixe rotcha”, resaltou. Alberto Monteiro aproveitou a ocasião para convidar os maienses para participarem e conhecerem melhor esta modalidade, bastando que respeitem o distanciamento social, acrescentando que os atletas estão motivados e ansiosos para o arranque da prova.

