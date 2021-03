A pugilista internacional cabo-verdiana Yvanusa “Nancy” Moreira conquistou, neste fim-de-semana, a medalha de bronze no Torneio Internacional de Boxe, que se realizou de 15 a 21 deste mês, em Istambul (Turquia).

A atleta que reside em Portugal, onde enverga as insígnias do Futebol Clube do Porto, estreou-se nesta prova internacional sexta-feira com uma vitória aos pontos frente à atleta da Índia, mas perdeu sábado no jogo das meias-finais para uma adversária russa.

Nancy Moreira, 16ª classificada do ranking mundial e quarta em África na categoria dos 69 quilogramas, está à procura dos mínimos para Jogos Olímpicos de Tóquio’2010.