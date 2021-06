Indumentária da selecção nacional de futebol passa a ostentar a marca ‘Under Blue’

A indumentária da selecção nacional de futebol, dos árbitros cabo-verdianos internacionais e dos comissários que prestam serviço a nível da CAF e da FIFA passa a partir de agora a ter a marca da ‘Under Blue’.

Esta decisão foi estabelecida através da assinatura de um protocolo de cooperação entre a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) e a empresa portuguesa ‘Under Blue’, que ocorreu hoje, na Cidade da Praia.

Com este protocolo, a ‘Under Blue’ passa a colocar à disposição da FCF anualmente, 60 fatos para as equipas de futebol, dirigentes, árbitros e ‘staff’ de comissários, igual número de camisas, gravatas, cintos, sapatos e meias, que serão produzidos à medida.

Na ocasião, o presidente da FCF, Mário Semedo, destacou a importância desta parceria, afirmando que este protocolo representa um momento “extremamente importante” para a federação e a equipa dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção nacional de futebol.

“(…) é mais um passo digamos, ao projecto maior que nós temos não só o projecto desportivo, mas também o projecto a nível da imagem, sabemos que o futebol vive muito da imagem e é fundamental que cuidemos da nossa imagem”, declarou.

Mário Semedo congratulou-se com o facto da FCF estar associada a uma marca de “grande prestígio a nível mundial”, fazendo referência que a mesma tem vestido a liga portuguesa de futebol ao longo dos anos.

Prometeu, neste sentido, tudo fazer para que a seleção nacional possa transmitir e reforçar a marca a nível de Cabo Verde e a nível mundial, afirmando que espera que este protocolo possa ser alargado a outras áreas e que, brevemente, seja possível efectivar a criação da plataforma que contará com o apoio da ‘Under Blue’.

Por seu turno, o presidente da Under Blue, Filipe Pedro, lembrou que a empresa já actua no mercado há 15 anos e que nos últimos cinco anos tem apoiado o sector do desporto, com destaque para o futebol, augurando, por outro lado, que a seleção nacional de futebol possa colher bons frutos no futuro.

“É por isso que estamos cá, foi a paixão que o senhor presidente Mário Semedo me fez dizer sim a este projecto que acredito, e acredito que juntos seremos melhores e mais fortes. Desejo muita sorte a selecção que pouco a pouco vai conseguir ser uma grande selecção fruto do vosso trabalho”, afirmou.

Com este protocolo, a ‘Under Blue’ passa a colocar à disposição da FCF anualmente, 60 fatos para as equipas de futebol, dirigentes, árbitros e ‘staff’ de comissários, igual número de camisas, gravatas, cintos, sapatos e meias, que serão produzidos à medida.