Praia Basketball League acontece de 03 a 17 de Julho no pavilhão Vavá Duarte

A edição 2021 da Praia Basketball League acontece de 03 a 16 de Julho, na Cidade da Praia, e vai contar com a presença do basquetebolista norte-americano Carlos Boozer.

Segundo dados da organização, participam neste concurso as equipas do Palmarejo Sharks, Achada Panthers, Achada Grande Volcanico, Plateau Warriors, CB Cidadela e Ponte D’Água.

Os jogos vão ser disputados no Pavilhão Vavá Duarte vão contar com a participação de 15 jogadores americanos e um jogador egípcio, neste evento desportivo que inicialmente estava calendarizado para Junho mas foi adiada por causa da pandemia da covid-19.

Trata-se de uma iniciativa do basquetebolista e estrela do “reality show” da Netflix, The circle, António de Pina, que vê no desporto uma forma de ajudar o turismo, impulsionar a economia cabo-verdiana e um meio de saída das ilhas para os mais jovens.

A Liga de Basquetebol da Praia promove jogos no estilo “showcase” frente à Federação da Liga da Praia e olheiros, sendo que os melhores jogadores serão escolhidos com antecedência no draft da Liga da Praia.

Nascido em Delaware, EUA, António de Pina representou a Lincoln University em Pennsylvania e, como profissional, representou o Electrico FC de Portugal e BC Martorell da Espanha, tendo ainda uma passagem no show da Netflix, The circle.