Internacionais por Cabo Verde reforçam Feirense e Chaves

Feirense e Chaves, clubes da Segunda Liga portuguesa, vão contar com os serviços dos internacionais cabo-verdianos João Paulo e Patrick Fernandes.

Segundo avança a Inforpress João Paulo vai representar a equipa do Feirense, da segunda liga portuguesa, depois de na época passada ter jogado no Leça, equipa da terceira divisão do futebol luso.

O jogador, que em Cabo Verde notabilizou-se ao serviço do Tchadense e Sporting da Praia, transferiu-se em 2019 para o Maria da Fonte, depois para o Leça, onde em duas temporadas fez 45 jogos e marcou cinco golos.

Na equipa do Leça, João Paulo deixa irmão gémeo João Paulino, avançado que desta vez não o acompanha depois de dividirem o balneário sempre em equipas por onde passaram.

Natural do concelho de Ribeira Grande de Santiago, João Paulo fez a sua formação na equipa de Bola pa Frente, onde sagrou-se campeão nacional no escalão sub-17 e estreou-se na primeira divisão na formação do Tchadense.

No Sporting da Praia, João Paulo venceu a Supertaça, a Taça da Praia, e ainda a Taça de Cabo Verde.

Já o Chaves anunciou a contratação de Patrick Fernandes.

clube transmontano revelou nas redes sociais, que o avançado cabo-verdiano já integrou a sessão dos trabalhos de preparação da nova época, sob o comando do treinador Vítor Campelo.

Aos 27 anos e com quatro internacionalizações pela selecção de Cabo Verde, Patrick mantém assim no escalão do futebol português depois de, na época passada, ter feito quatro golos , em 16 golos, pelo Varzim.

Em Cabo Verde, o jogador, natural do bairro de Ponta de Água, na Cidade da Praia, representou o Boavista da Praia e em Portugal teve passagens ainda por Felgueiras e Oliveirense.

Patrick Fernandes estreou-se na selecção nacional no dia 03 de Junho do ano passado no triunfo sobre a Andorra, nas grandes penalidades, depois de um empate a zero durante o tempo regulamentar.

João Paulo estreou-se na selecção nacional no dia 09 de Junho deste ano na derrota de Cabo Verde com o Senegal (0-2), num amistoso realizado em Dakar, de preparação para as eliminatórias do Mundial 2022.