Marcas de equipamentos desportivos e proteção ambiental

Como qualquer empresa produtora, todas as fases da linha de produção têm impacto no ambiente – e, portanto, têm potencial de intervenção para integrar práticas sustentáveis. Desde o desenho à criação, produção, transporte e venda de produtos, as empresas podem implementar práticas para gerir o seu impacto ambiental. Isto não é exceção para a indústria de marcas desportivas, e quanto maior for a empresa, maior será a cadeia de valor e maior o impacto. Uma das maiores marcas desportivas a nível mundial está também a fazer alterações nas suas práticas para trabalhar no sentido da sustentabilidade ambiental: a Adidas.

Em 2015, a Adidas juntou-se à iniciativa onu climate neutral now e comprometeu-se a tomar medidas para se tornar neutra em carbono. A iniciativa compromete os membros a medir, reduzir e compensar as suas emissões de gases. Desde então, a Adidas tem trabalhado para minimizar o seu impacto ambiental ao longo de toda a sua cadeia de valor. O Roteiro de Sustentabilidade da Adidas 2020 estabelece metas ambiciosas para a empresa em seis áreas-chave centradas em práticas de produtos e ambiente e em capacitar, melhorar a saúde e inspirar as pessoas. Este roteiro, aborda a eficiência e a qualidade da água, que inclui trabalhar com fornecedores e aplicar elevados padrões ambientais em toda a cadeia de abastecimento. Elimina gradualmente produtos químicos perigosos e passar para uma química 100% sustentável. Aumenta a utilização de materiais sustentáveis na produção, produtos e lojas, movendo-se, em última análise, para sistemas de ciclo fechado. Este roteiro é exemplificado na gama de produtos da empresa, que são feitos a partir de plástico oceânico recolhido que é reciclado em fio para sportswear. A Adidas é igualmente um membro fundador da Coligação de Vestuário Sustentável (CVS). Há outras empresas ao lado da Adidas a incentivar a preservação do ambiente através das suas práticas. Por exemplo, a North Face oferece garantias vitalícias para os seus produtos para minimizar a quantidade de produtos que acabam em aterros e reduzir a necessidade de comprar produtos de substituição novos. A empresa também iniciou uma iniciativa "Clothes the Loop" que permite que as pessoas deixem o seu calçado ou vestuário indesejado, que será reutilizado ou reciclado para as matérias-primas. Antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Asics tem feito uma unidade de vestuário em massa, onde o vestuário será reciclado em roupa desportiva de elite para os atletas olímpicos e paralímpicos nacionais do Japão. A empresa foca-se numa abordagem científica, utilizando este como ponto de partida para integrar a sustentabilidade nos seus produtos. A Asics, por exemplo, adotou o tingimento de solução, que utiliza 50% menos água para colorir vestuário. Alem dos principais decisores no desporto terem de mostrar que estão a dar o exemplo e a adotar práticas amigas do ambiente para ajudar a mitigar as alterações climáticas, as marcas tem um papel significativo num dos maiores desafios da humanidade. Todo o ecossistema do desporto deve estar alinhado com o processo de desenvolvimento humano para que este seja significativo.

