Celebrações fazem dois mortos e mais de uma dezena de feridos

Em Itália, os festejos pela conquista do campeonato da Europa de futebol não foram pacíficos.

Itália sagrou-se campeã europeia de futebol ao vencer, este domingo, a Inglaterra na final do Euro'2020, num jogo em Wembley, Londres, que só se resolveu nas grandes penalidades. A festa do título deu lugar a confrontos, vítimas mortais e feridos no país que levou a taça.

O jornal desportivo italiano Gazzeta dello Sport dá conta que os festejos acabaram por degenerar em confrontos dos quais resultaram dois mortos.Em Milão, refere a mesma fonte, os confrontos resultaram em 15 feridos dos quais três, com idades a rondar os 20 anos, estão internados em estado considerado muito grave depois de serem atingidos pela explosão de petardos.

As celebrações italianas levaram também a um homicídio em San Severo. A vítima é um homem de 32 anos que se encontrava numa mota quando foi alvo de uma emboscada e baleada.

A outra vítima mortal ocorreu num acidente de viação. Um jovem de 19 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas quando, ao que tudo indica, estariam a encaminhar-se para o centro de Catânia para festejar a conquista da taça.

De acordo com a publicação, registaram-se ainda diversos assaltos, fogos ateados em caixotes do lixo, e relatos de várias pessoas a mergulhar no rio Navigli.