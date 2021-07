Plateau Warriors conquista Praia Basketball League 2021

A equipa do Plateau Warriors sagrou-se campeã da Praia Basketball League, na noite de sexta-feira, com um triunfo sobre os Achada Panthers por 92 -84 no jogo da final, realizado no pavilhão Vává Duarte, na Cidade da Praia.

Os Plateau Warriors conquistam a Praia Basketball League 2021 com nove vitórias em igual número de jogos. Danielson Miranda, manager da equipa campeã, classificou o jogo da final de "muito duro" dada à motivação dos Achada Panthers que vinham de duas vitórias seguidas. "Por isso, confiamos no jogo e naquilo que podíamos fazer para vencer a final", explicou Miranda Por seu lado, Cândido Ribeiro, treinador dos Achada Panthers, afirmou que a equipa adversária foi um justo vencedor e enalteceu o empenho dos seu jogadores que, segundo diz, "se bateram de igual por igual com a equipa mais forte da competição". "Apesar de entrarmos muito mal no torneio, com sete derrotas seguidas, recuperamos nos play-off e chegamos à final, depois de muita luta e união dos jogadores", notou . Inicialmente prevista para Junho, a Praia Basketball League foi adiada pela organização para Julho, por causa da oscilação da pandemia da covid-19 em Cabo Verde. A competição que contou com a participação das equipas do CB Cidadela, Ponta d’Água Gorilas, Achada Grande Volcanico, Palmarejo Sharks, Achada Panthers e Plateau Warriors, que integram o projecto “Overseas Basketball Connection”. A Liga de Basquetebol da Praia promove jogos no estilo “showcase” frente à Federação da Liga da Praia e olheiros, sendo que os melhores jogadores são escolhidos com antecedência no ‘draft’ da Liga da Praia. A iniciativa é promovida por António de Pina, nascido em Delaware, EUA, e que representou a Lincoln University em Pennsylvania, como profissional jogou pelos emblemas do Eléctrico FC de Portugal e BC Martorell da Espanha.

