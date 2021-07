David Pina despede dos JO com boa performance ante ao campeão olímpico e do mundo

O pugilista cabo-verdiano David Pina, na categoria 48-52 quilogramas, perdeu hoje com o uzbeque Zoirov Shakhobidin, na sua estreia nos Jogos Olímpicos (JO) de Tóquio.

De acordo com informações avançadas na página oficial do evento, David Pina perdeu os três rounds por diferença mínima, perante o campeão Olímpico e do mundo.

“Com pontuação muito colada ao vencedor em todos os rounds, o nosso atleta termina a sua participação mostrando a garra do crioulo, sem medo do adversário e das adversidades”, escreve a página de facebook do Comité Olímpico Cabo-verdiano.

A ginasta Márcia Lopes vai fechar, no dia 06 de Agosto, às 00:20, no Ariake Gymnastics Center a participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Cabo Verde conta com seis confirmados nos primeiros jogos da Era Moderna, sendo eles Márcia Lopes, o pugilista David de Pina, os nadadores Troy Pina e Jayla Pina, Jordan Andrade (Atletismo) e Sandrine Billet (Judo).

Esta é a maior delegação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, denominada agora como “Team Cabo Verde”.