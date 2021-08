Jogos Paralímpicos: Delegação cabo-verdiana a caminho do Japão para participar no Tóquio 2020

A comitiva cabo-verdiana para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 está a caminho do Japão, para participar na competição, que acontece de 24 de Agosto a 05 de Setembro.

A delegação, constituída por Orlandinho Mascarenhas, técnico do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), Rodrigo Bejarano, presidente do Comité Paraolímpico e o médico Ernesto Lopez saiu esta quarta-feira de Cabo Verde com destino ao Japão.

O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano Marilson Semedo, que estava em estágio de preparação em Portugal viajou hoje para o Japão, onde vai ultimar a sua preparação para os jogos.

Marilson Semedo alcançou no passado mês de Março, no “Grand Prix de Tunis”, os mínimos para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 no lançamento de dardo, com a marca de 32,68 metros.

Cabo Verde vai estar representado nos Jogos Paralímpicos por Marilson Semedo, no lançamento de peso, e Keula Semedo, em atletismo.

Depois de receber os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Japão vão também acolher a competição paralímpica.

O evento continua sem a presença do público, já que o país ainda apresenta altos números de casos e mortes por covid-19.

Os Jogos Paralímpicos são o maior evento desportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência.

A competição sempre inicia logo após o fim dos Jogos Olímpicos e serão 22 modalidades em disputa.