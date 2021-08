Cabo Verde é modelo para os países africanos - Samuel Eto’o

O ex-futebolista internacional camaronês Samuel Eto’o disse hoje, na Cidade da Praia, que Cabo Verde é “modelo” para os países África e é um País que deve trabalhar para o desenvolvimento do futebol.

Samuel Eto’o, considerado um dos melhores futebolistas africanos, fez estas declarações à imprensa à margem dos encontros que manteve com o ministro do Desporto, com o primeiro-ministro e com o Presidente da República, tendo manifestado o seu contentamento por estar a visitar Cabo Verde.

“Talvez orgulhoso de um modelo que devemos levar para toda a África e estarei entre aqueles que dirão que há um modelo que devemos, a todo custo, colocar em todos os lugares, em todos os lugares”, sustentou.

Antes da sua chegada a Cabo Verde, sublinhou Eto’o, já tinha conhecimento de que a Federação Cabo-verdiana é exemplo um de federação almejada pela África, que permitirá competir com os outros continentes pelo que, afiançou, é preciso que se trabalhe pelo futebol africano.

Cabo Verde e Camarões estarão no mesmo grupo no CAN 2021 a ser disputado no início de 2022 e Eto´o espera que Cabo Verde se sinta como se estivesse na Praia.

O antigo futebolista participa ainda hoje, 21, pelas 19:00, no CVNext, no espaço Warehouse, na Cidade da Praia, como convidado especial do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para uma conversa com a juventude.

Esta segunda-feira, 22 de Agosto, Samuel Eto’o vai estar na ilha do Sal, onde deverá reunir-se com o presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, e tem programado visitas a algumas infra-estruturas desportivas e locais turísticos da ilha.

Eto’o, que foi considerado melhor jogador africano por cinco vezes, ganhou vários títulos ao longo da sua carreira tais como a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 2000, Copa de África das Nações, Liga dos Campeões e campeonatos em Espanha e Itália.