Afrobasket’2021: Cabo Verde quer vencer Congo hoje para assegurar passagem à segunda fase – seleccionador

O seleccionador de basquetebol de Cabo Verde, Emanuel Trovoada, diz-se “focado na vitória” hoje, as 12:00, frente ao Congo, em jogo da segunda jornada do Grupo A do Afrobasket’2021, que decorre em Kigali (Ruanda).

Trovoada afirmou que Cabo Verde “respeita todos os adversários”, mas que trabalha, “de forma humilde para ganhar, ganhar, ganhar”, com o entendimento que a equipa só pode conseguir vitórias com unidade de todo o grupo, que a seu ver está a mostrar-se “incansável e preparado para superar todos os obstáculos”. “Este grupo tem uma vontade de ganhar tão grande que nos faz com que em cada jogo a gente possa superar os desafios. Acredito que esta equipa ainda vai subir muito mais, jogo-após-jogo. Respeitamos o Congo, sabemos os seus pontos fortes, mas nós estamos com um único objectivo de ganhar o jogo”, ressalvou o seleccionador, que quer o apuramento já hoje para a segunda fase. Em caso da vitória, a segunda consecutiva, a selecção de Cabo Verde qualifica-se automaticamente para a segunda fase, uma vez que o Congo vem de uma derrota (68-82) consentida na jornada inaugural ante os anfitriões do Ruanda. Em relação ao triunfo sobre Angola na jornada inaugural, Trovoada voltou a considerar justa a vitória história de Cabo Verde (77-71) em jornada inaugural do Grupo A como resultado do início de uma caminhada que acredita que “vai ser muito longa”, reafirmando que no Afrobasket “é importante começar bem, mas é fundamental acabar melhor”. Medalha de bronze no Afrobasket Angola’ 2007, nesta que é até a presente data a melhor participação de sempre da selecção nacional numa prova internacional, Emanuel Trovoada garantiu ter equipa para “aspirar voos mais altos” no continente africano. Cabo Verde tem ainda na agenda um terceiro jogo, desta feita frente aos anfitriões do Ruanda, marcado para sábado, 29, às 16:00 locais (13:00 de Cabo Verde), em partida da terceira e última jornada do Grupo A do Afrobasket2021. Quadro dos jogos de hoje: Grupo B: Guiné Conacri – República Centro Africana e Egipto – Ruanda Grupo A: Cabo Verde – Congo e Angola – Ruanda

