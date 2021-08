Tóquio 2020: Cabo Verde estreia-se sábado nos Jogos Paralímpicos

Cabo Verde estreia-se este sábado nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 com o atleta Marilson Semedo a competir na disciplina do lançamento de dardo F-57 (amputado de uma perna).

O atleta de São Domingos, que antes de viajar para Tóquio esteve num pequeno estágio em Portugal, disse que tem estado a seguir o plano de treino traçado pelo seu treinador e que está esperançado numa boa prestação nesta que é a maior montra do desporto internacional paralímpico.

Marilson Semedo, quer dar continuidade ao trabalho realizado nas provas africanas, pelo que promete terminar a prova entre os dez melhores atletas do mundo e melhorar a performance, razão pela qual prometeu dar o seu melhor “como sempre e muita entrega” para dignificar a bandeira nacional.

Já a atleta invisual Keula Semedo entra em cena na segunda-feira, 30, nas provas do atletismo dos 100 e 200 metros.

A delegação cabo-verdiana aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 é constituída ainda pelo técnico do Instituto do Desporto e da Juventude, Orlandinho Mascarenhas, pelo presidente do Comité Paralímpico de Cabo Verde, Rodrigo Bejarano, e pelo médico Ernesto Lopez.