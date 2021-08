Afrobasket 2021: Cabo Verde vence Ruanda e passa aos quartos-de-final

A selecção de Cabo Verde venceu este sábado o Ruanda, na Arena Kigali, por 82 - 74 e classificou-se para os quartos-de-final do Afrobasket 2021, em masculino, que decorre na capital ruandesa, Kigali.

Com a vitória sobre o Ruanda, Cabo Verde passou directamente para os quartos-de-final, pois terminou a primeira fase de grupo do Afrobasket no primeiro lugar com os mesmos cinco pontos que a equipa anfitriã, à qual venceu no confronto directo deste sábado.

Depois de ter derrotado Angola no início da competição e perdido frente à RDC, a selecção cabo-verdiana na partida contra o país organizador dominou o jogo logo no início da competição, chegando a ter uma vantagem de 27 pontos.

Entretanto, no último quarto a selecção de Cabo Verde desceu de rendimento o que levou o treinador dos Tubarões Martelo, Emanuel Trovoada, a fazer entrar Ivan Almeida que, com dois cestos de três pontos cada, garantiu a vitória.

Cabo Verde volta a jogar dentro de dois dias, mas ainda não é conhecido o nome da equipa adversária no primeiro jogo dos quatros-de-final.