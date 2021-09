Cabo Verde qualificou-se para as meias-finais

A selecção cabo-verdiana de basquetebol qualificou-se hoje para as meias-finais da 30ª edição do Afrobasket, ao vencer o Uganda por 79-71, nos quartos-de-final no Kigali Arena, no Ruanda, e vai jogar para a final com a Tunísia.

Neste confronto com os ugandeses, Cabo Verde esteve sempre na “mó de cima” pois teve praticamente todo o jogo controlado, o que se comprova pelos parciais de 24-20, 19-15, 18-16 e 18-20, não obstante a resistência dos ugandeses. O ‘gigante’ Edy Walter Tavares foi considerado pela FIBA basketball o MVP (jogador mais valioso) ao contribuir para esta vitória cabo-verdiana com 23 pontos, 15 ressaltos, quatro assistências, um roubo de bola e cinco bloqueios. No cômputo geral, de acordo com os dados estatístico, Cabo Verde superou Uganda em todos os capítulos do jogo, com uma performance de 46 por cento (%) de lançamentos certeiros de dois pontos contra 35%, 38% contra 30% nos triplos lançamentos assertivos e 72 contra 64% em lances livres. Trata-se da terceira vitória dos convocados de Emanuel “Mané” Trovoada em quatro jogos, já que o combinado cabo-verdiano havia derrotado na fase de grupos os combinados de Angola e os anfitriões do Ruanda por 71-77 e 74-82, ao passo que ante o Congo consentiu a sua única derrota (70-66) nesta fase final do Afrobasket’2021. As meias-finais realizam-se já este sábado, 04, dia em que Cabo Verde regressa a quadra do Kigali Arena para defrontar a Tunísia em partida marcado para às 14:00 locais (11:00) de Cabo Verde na luta para a final, sendo que logo de seguida Costa do Marfim e Senegal disputam o outro acesso à final.

