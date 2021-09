Ciclismo: Campeonato nacional realiza-se na Cidade da Praia nas etapas de contrarrelógios e prova em linha

O Campeonato Nacional de Ciclismo arranca hoje na Cidade da Praia e decorre até domingo, numa iniciativa da Federação Cabo-verdiana de Ciclismo (FCC), envolvendo o concurso de 26 ciclistas de todas as regiões desportivas.

O nacional de ciclismo vai ser disputado em duas etapas, sendo que o arranque está programado para as 16:00 desta sexta-feira, na modalidade de contrarrelógio, com partida e meta no Estádio Nacional em Achada de São Filipe e passagem pelo Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela.

Já no domingo, 12, é dedicada a prova em linha, corrida rainha, num percurso de 50 quilómetros, logo às 08:00, tendo o arranque na Cidade Velha, com passagem pela Cidade da Praia (Avenida Cidade Lisboa), aeroporto, São Francisco e meta em São Domingos.

De acordo com o presidente da FCC, Marques Mendes, já está tudo a postos para o arranque da prova, já que pormenores técnicos e regulamentares já foram aprovados, assim como taças, troféus e prémios monetários.

À margem da competição, a federação nacional da modalidade aproveita a ocasião para a realização da sua assembleia-geral para apreciar e discutir as contas referentes a 2020 e aprovar o plano de actividades para o próximo ano.