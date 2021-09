Ciclismo: Nélio Cruz vence prova de 50 quilómetros

​O jovem ciclista de São Vicente Nélio Cruz sagrou-se hoje campeão de Cabo Verde de ciclismo, ao vencer a prova nacional de linha Cidade Velha/São Domingos na distância dos 50 quilómetros, num universo de 23 concorrentes.

O ciclista de 19 anos superou toda a concorrência nesta prova rainha do nacional da modalidade, que teve passagem pelas localidades de São Francisco e Ribeirão Chiqueiro, realizada pela Federação Cabo-verdiana de Ciclismo e que contou com atletas de todas as regiões desportivas do País, à excepção da Brava e Maio.

Nélio Cruz venceu a prova em sprint.

Ao vencedor foi atribuído um prémio monetário de 40.000 escudos, troféus, medalhas de entre outros prémios. A organização laureou com 30, 25, 20, 15, 10 e cinco mil escudos aos ciclistas classificados entre segundo e sétimo lugares, respectivamente.

Já consagrado, Nélio Cruz dissesentir-se radiante pelo feito alcançado, alegando que se trata de “muito trabalho conjunto da equipa, constituída por três ciclistas do Mindelo, esforço e dedicação”, ressalvando que foi “dura a concorrência”, assim como o percurso.

Já na prova de metavolante, a vitória sorriu ao ciclista Patrick da Veiga, da região desportiva de Santiago Sul, que teve como recompensa 20.000 escudos.

O santantonense Lucas Bronze, 17 anos, ganhou o prémio Ciclista Jovem, tendo arrecadado uma recompensa monetária no valor de 10.000 escudos.

O director técnico da prova, Arnaldo Barreto, explicou à Inforpress que o ciclista do Maio foi impedido de participar na prova por falta de teste à covid-19, argumentando que as medidas impostas pelas autoridades nacionais na luta contra a covid-19 foram rigorosamente implementadas pela organização, por forma a salvaguardar a saúde pública.