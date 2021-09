Governo promete aumentar prémios de incentivo aos atletas nacionais em competições internacionais

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse esta segunda-feira que o Governo vai aumentar os prémios de incentivos aos atletas nacionais em competições internacionais, com montantes a atingir os 15 mil contos.

Ulisses Correia e Silva fez esta afirmação durante o encontro com a selecção nacional de basquetebol e representantes da federação.

Segundo o chefe do Governo, a perspectiva é aumentar os prémios de jogo em todas as modalidades, estabelecendo patamares aos montantes, nomeadamente 15 mil contos para primeira classificação, 10 mil contos para segundo e cinco mil contos aos terceiros.

“É um montante que vai acumulando, queremos legislar sobre isso, ou seja, criar um fundo e ir alimentando para os prémios e, depois há um financiamento para as competições, por isso, temos que trabalhar de forma estruturada”, assinalou.

Ulisses Correia e Silva falou também sobre a aposta no basquetebol nacional, que depois de ter participado no Afrobasket, deu indicações de que Cabo Verde pode competir com equipes consideradas mais fortes do continente.

Esta mesma ideia foi partilhada pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, Mário Correia, e o capitão da selecção nacional, Fidel Mendonça, clamando por uma maior aposta e reestruturação.

“Aquilo que foi a vossa prestação é um estímulo para apostarmos no basquetebol e nos jovens talentos, e conseguirmos ir mais longe daquilo que conseguimos chegar”, reiterou o primeiro-ministro.

O próximo Afrobasket está agendado para 2023, mas Ulisses Correia e Silva garantiu a junção de esforços com a federação para que Cabo Verde possa estar mais uma vez entre os melhores de África, indicando maior organização, planeamento e financiamento.

“Não podemos chegar a essa etapa com problemas financeiros para resolver, os jogadores e os treinadores precisam ter tranquilidade”, atestou.

Neste sentido, sugeriu uma preparação desde já, com o que for necessário e, até, mobilizar os recursos.