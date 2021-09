Vandira Mendes conquista 9º lugar no Campeonato do Mundo de Mar

A atleta cabo-verdiana Vandira Mendes classificou-se no 9º lugar no Campeonato do Mundo de Remo de Mar, que decorre até o dia 03 de Outubro em Oeiras, Portugal.

Na final, disputada no domingo, 26, Vandira Mendes competiu na categoria dos 500 metros sprint, que contou com participação de 26 competidores. Em declarações à Inforpress, a remadora cabo-verdiana considerou que foi um “boa experiência” competir entre os melhores do mundo e prometeu fazer melhor nas próximas competições. Para sua participação neste Mundial, Jandira Mendes contou com o apoio do Comité Olímpico de Cabo Verde (COC) e uma empresa privada nacional.

O Campeonato do Mundo de Remo de Mar acontece na Praia de Torre, em Oeiras, e conta com a presença de 1.024 remadores de 34 países, divididos em duas distâncias. A modalidade de sprint terá 500 metros, enquanto a prova de fundo será disputada na distância de 4.000 metros nas eliminatórias e 6.000 metros nas finais. A competição conta com 16 remadores olímpicos, sendo seis medalhados e vários campeões do mundo e da Europa.

