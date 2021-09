Velejadora faz escala em Cabo Verde na sua travessia a solo do Atlântico

A velejadora brasileira, Tamara Klink deverá aportar hoje, ao final do dia na baía do Porto Grande em Mindelo, naquela que será a última escala antes de cruzar, sozinha, o segundo maior oceano do mundo a bordo do Sardinha, um veleiro de pouco mais de 8 metros de comprimento, rumo a Recife no Brasil.

A jornada de Klink, de 24 anos, começou em Setembro de 2020, na viagem entre Noruega e França, através de uma zona marítima de intenso tráfego de embarcações de grande porte e de barcos pesqueiros.

Conforme um comunicado do Ministério do Mar, esta nova aventura, iniciou no porto de Lorient, França, com escalas em Espanha, Portugal, Ilha da Madeira e, por último, Cabo Verde, para descansar e aguardar melhores condições do tempo, antes de seguir adiante, para uma etapa prevista para durar entre 20 e 25 dias.

Filha do mais famoso navegador do Brasil, Amyr Klink (que, entre outras façanhas, atravessou o oceano Atlântico em cem dias com um barco a remo, em 1984), Tamara esta mais que habituada a estas façanhas, tendo participado, com a família, em sete viagens até a Antártica, a primeira delas quando tinha apenas oito anos de idade.

Tamara Klink será recebida na Marina do Mindelo por um representante do Ministério do Mar.