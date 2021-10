Paris2024: Abertas candidaturas para bolsas Olímpicas

Já estão abertas as candidaturas, em desportos individuais, para bolsas Olímpicas para o ciclo Olímpico de Paris 2024. As bolsas são financiadas pela Solidariedade Olímpica e a informação foi avançada pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), no seu site.

Segundo o COC, a bolsa da Solidariedade Olímpica é um apoio a atletas com potencial para participar nos Jogos Olímpicos e que estejam no ranking das Federações Internacionais. A mesma fonte informa que as candidaturas deverão ser feitas através das Federações Nacionais, responsáveis por apontar os atletas a serem candidatos à bolsa. O prazo das candidaturas termina a 22 de Outubro. De sublinhar que Cabo Verde conseguiu para o ciclo Olímpico de Tokyo2020, 10 bolsas Olímpicas que ajudaram os respectivos atletas na sua preparação e qualificação.

