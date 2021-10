Faleceu o ex-futebolista Jôn d´Júlia

O futebolista João do Rosário Neves, mais conhecido por Jôn de Júlia, faleceu hoje, por volta do meio dia, no Hospital Dr. Baptista de Sousa em São Vicente, na sequência de um enfarto. Jôn de Júlia tinha 66 anos e era conhecido como exímio esquerdino. O funeral é amanhã, domingo às 11 horas.

A notícia do óbito é avançada pelo online Mindelinsite, que lembra os longos anos em que o ex-futebolista representou o clube Castilho, com breves passagens por Mindelense e Académica do Mindelo e também pela Selecção de Cabo Verde. Figura conhecida em São Vicente, a morte de Jôn de Júlia, apanhou todos de surpresa, com amigos a revelarem ao online sanvincentino que, nos últimos dias, o estado de saúde de Jon d´Júlia tinha melhorado bastante. Além disso, a sua vida ganhou uma nova dinâmica graças à viatura eléctrica que recebeu há cerca de três semanas, que o ajudava nas deslocações pela cidade do Mindelo, e que foi adquirida por iniciativa de um movimento solidário que conseguiu mobilizar recursos em Cabo Verde e na diáspora. Várias personalidades do futebol deram o seu testemunho ao Mindelinsite, concordando tratar-se de "uma grande perda".

