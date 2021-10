Basquetebol: Joel Almeida nomeado para o melhor Atleta Africano no African Talent Awards

O basquetebolista internacional cabo-verdiano Joel Almeida está nomeado na categoria de Melhor Atleta Africano no African Talent Awards, cuja cerimónia de consagração realiza-se a 21 de Dezembro em Abidjan (Costa de Marfim).

“Estou muito feliz por ser nomeado para o African Talent Awards, na categoria de Melhor Athelta Africano”, reagiu desta forma o basquetebolista crioulo, que representa o BC Kutaisi 2010, Super League, principal escalão da Liga da Geórgia, à organização.

Joel Almeida foi uma das figuras maiores da selecção de Cabo Verde de basquetebol sénior masculina, quarta classificada da 30ª edição Afrobasket, realizada em Setembro em Kigali (Ruanda).

African Talent Awards é um evento que anualmente distingue o mérito dos jovens talentos africanos nos diversos ramos das actividades e que já caminha para a sua quinta edição.

O African Talent Awards vai premiar os melhores do ano nas categorias do cinema, da música, social, do desporto, da arte, dos media e da diáspora.

Da lista dos nomeados, que começou a ser divulgada esta semana, surgem ainda talentos como Ema Lohoues, a artista camaronesa Coco Argentee, as comediantes Ariane Celeste e Ange Freddy, os modelos da Costa do Marfim Ange Patrick Kofi e Yann Stevens Chelton, o artista “Fior 2 Bior,” o rapper Iba One e a artista camaronesa Mimie.