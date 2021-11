Depois ano e meio de paralisação o futebol regressa a Santiago Sul

A partida entre Unidos do Norte e Boavista inaugura, no dia 26 de Novembro, às 14:00, no Estádio da Várzea, o campeonato regional de futebol de Santiago Sul, referente à época 2021/2022.

De acordo com o calendário divulgado pela Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS), a primeira jornada é marcada pelo clássico entre a Académica e o Sporting e o derby entre o Celtic e o Bairro.

Ainda nesta ronda inaugural, a equipa da Fiorentina vai fazer a sua estreia na primeira divisão frente ao Desportivo da Praia e o regressado Eugénio Lima vai medir forças com o Vitória.

Nota ainda para o confronto entre equipas encarnadas, que coloca frente a frente os Travadores e o Benfica de Achadinha Pires.

Neste regresso do futebol oficial em Santiago Sul, depois de quase dois anos de paragem devido à pandemia da covid-19, o estádio da Várzea vai contar com um novo relvado sintético.

A direcção da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS) esteve reunida no último fim-de-semana com os clubes filiados para se debruçarem sobre o início do campeonato, onde foi efectuado o sorteio do calendário para a nova época.

De referir que os campeonatos de Santiago Sul, do primeiro e segundo escalões, foram suspensos em Março de 2020, altura em que o Governo anunciou a interrupção de todas as competições desportivas no País por causa da pandemia da covid-19.

Na primeira divisão, a quatro jornadas do término da prova, a Académica da Praia liderava com 11 pontos de vantagem sobre os segundos classificados (Boavista e Travadores), pelo que precisava apenas de um ponto em 12 possíveis para fazer a festa do título, ao passo que Eugénio Lima já tinha conquistado o campeonato do segundo escalão.

Também nessa data estavam na luta para a promoção ao escalão principal as formações da Fiorentina, de São Filipe e de Tira Chapéu, enquanto Unidos do Norte, Desportivo da Praia, Benfica da Praia, Vitória, Relâmpago e ASA remavam contra a despromoção ao segundo escalão.

Já em Maio de 2020 as federações desportivas nacionais decidiram, por unanimidade, pelo cancelamento de todas as competições desportivas como medida de segurança sanitária dos agentes desportivos, particularmente dos atletas, numa altura em que estava decretado o estado de emergência em Cabo Verde.

Apesar de várias tentativas para a retoma das provas oficiais internas, sobretudo a nível futebolístico, o aumento de casos testados positivos à covid-19 nos clubes as provas oficiais voltaram a ser suspensas em todas as ilhas, com a maioria dos campeonatos regionais 2020/21 suspensos na fase decisiva.

Jogos da 1ª jornada:

Sexta-feira, 26/11: Unidos do Norte/Boavista e Desportivo/Fiorentina

Sábado,27/11: Vitória/Eugénio Lima e Celtic/Bairro.

Domingo, 28/11: Sporting/Académica e Travadores/Benfica.