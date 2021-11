Selecção de Andebol defronta a Tunísia hoje no torneio das Nações

A selecção de Cabo Verde em andebol sénior masculina estreia-se hoje, na Tunísia, com o combinado anfitrião em jogo inaugural do Torneio Internacional das Nações, a ser disputado de 04 a 08 do corrente neste país do Magrebe.

A comitiva crioula já se encontra na Tunísia onde desembarcou na noite desta quarta-feira, após viajarem de Portugal, onde se concentrou num mini-estágio com o novo seleccionador, o sérvio Ljubomir Obradovic. A viagem para Tunísia teve escala alargada em França, onde todos os integrantes da caravana foram submetidos a testes da COVID-19, mesmo estando vacinados contra o vírus da Sars-CoV-2. De acordo com a programação, Cabo Verde fará três jogos em outros tantos dias, já que para além da partida inaugural desta quinta-feira, volta à quadra na sexta-feira para medir as forças com a Suíça, para no sábado defrontar a equipa nacional do Montenegro. Cabo Verde entra neste evento internacional no quadro da sua preparação para o Campeonato Africano das Nações, prova a ser disputada em Janeiro próximo em Marrocos.

