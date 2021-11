Futebol/Mundial’2022: Cabo Verde recebe República Centro Africana com olhos postos na qualificação

Jogo da penúltima jornada do apuramento para o play-off de acesso ao campeonato do mundo de 2022, com “casa cheia” e “pensamento na vitória”.

O encontro entre os Tubarões Azuis e a República Centro Africana tem o pontapé de saída marcado para as 15h00, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, e, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), os cerca de três mil bilhetes colocados à venda esgotaram-se logo nas primeiras horas, daí a previsão de “casa cheia”.

Segundo a Inforpress, o novo Presidente da República, José Maria Neves, que hoje começa uma visita de dois dias a São Vicente, será um dos espectadores do jogo.

A selecção cabo-verdiana deverá ter uma baixa importante, o guarda-redes Vozinha continua a recuperar de uma lesão, estando entregue ao departamento médico, mas é “pouco provável” a sua utilização, de acordo com o corpo clínico.

O jogo Cabo Verde – República Centro Africana é o terceiro consecutivo que a selecção disputa na ilha de São Vicente nestes últimos meses e conta para a quinta jornada do Grupo C de qualificação para o play-off do Campeonato Mundial de 2022, no Qatar.

Nos dois jogos anteriores, Cabo Verde registou uma vitória (1-0) ante a Libéria e uma derrota (1-2) com Nigéria.

O jogo Cabo Verde – República Centro Africana vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem do Gana, chefiada pelo árbitro Daniel Laryea, coadjuvado pelos árbitros auxiliares Kwai Brobbey e Paul Atimaka, também do Gana. Lahlou Benbrahm, da Argélia, é o quarto árbitro.

Nigéria lidera o Grupo C de qualificação, com nove pontos, seguida de Cabo Verde, com sete pontos, da República Centro Africana, com quatro pontos, e da Libéria, com três pontos.

O vencedor do grupo qualifica-se, juntamente com o primeiro classificado dos restantes grupos, para o play-off, num total de dez selecções.

No play-off, o sorteio vai definir os cinco emparelhamentos e os jogos serão disputados a duas mãos.

Os cinco vencedores serão os representantes do continente no Mundial’2022, no Qatar.

Cabo Verde fecha o ciclo de jogos de qualificação ao play-off na terça-feira, 16, quando defrontar a selecção a Nigéria, na casa do adversário, no Lagos National Stadium.