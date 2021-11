Mundial’2022: Cabo Verde empata na Nigéria (1-1) e falha apuramento para o 'play-off'

A selecção de futebol de Cabo Verde falhou o acesso ao ‘play-off’ africano para o Mundial de Qatar’2022, ao empatar a uma bola com a Nigéria, em partida disputada esta terça-feira no Teslim Balogun Stadium, em Lagos.

No duelo alusivo à sexta e última jornada do Grupo C de qualificação africana para o Mundial’2022 no Qatar, no qual Cabo Verde estava obrigado a vencer para se apurar para os ‘play-off’ , o combinado nigeriano, a jogar perante o seu público, entrou praticamente a vencer, já que no primeiro minuto do jogo adiantou-se no marcador, por intermédio de Osimhen, um golo consentido por um defensor crioulo.

Certo é que aos seis minutos, Cabo Verde restabeleceu a igualdade, num tento assinalado por Stopira, defesa que havia marcado o golo que sábado último carimbou a vitória de Cabo Verde frente à República Centro Africana, em São Vicente.

Com o empate a uma bola ao intervalo, Cabo Verde tentou a todo o custo o golo da vitória, mas a Nigéria mostrou a sua experiência para jogar com o resultado favorável às suas aspirações.

Com este resultado, a Nigéria venceu o Grupo C com 13 pontos, seguida de Cabo Verde com 11, e da Libéria com seis (venceu a R C. Africana por 3-1) e da República Centro Africana com quatro.

De acordo com o regulamento, os vencedores de cada um dos 10 grupos africanos qualificam-se para o ‘play-off’, num total de dez selecções.

Selecções apuradas para os play-off: Senegal, Marrocos, Mali, Egipto, Gana, República Democrática do Congo e Nigéria.

No ‘play-off’, o sorteio vai definir os cinco emparelhamentos e os jogos serão disputados a duas mãos.

Os cinco vencedores serão os representantes do continente africano no Mundial’2022, a disputar-se no Qatar.