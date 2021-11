Treinador cabo-verdiano em Inglaterra é cada vez mais conhecido entre os clubes

Conhecido por implementar fragmentos de futsal em toda a sua filosofia de treino e jogo, adaptou o seu estilo de jogo ao jogo atacante que tanto os adeptos adoram.

Rui Costa, luso-cabo-verdiano, fez toda a sua formação em Inglaterra, tem os cursos de Uefa B treinador futebol, Uefa B treinador de Futsal, Uefa C Treinador de guarda-redes, The Fa Youth Award, conta com experiências na primeira liga Inglesa de Futsal também em academias da Premier League, nos últimos anos tem trabalhado na liga Inglesa de Step 3, 4 e 5 onde os jogadores têm ordenados comparados aos da 2ª e 3ª liga Portuguesa.

Que tipo de treinador é?

Em termos de planeamento sou sempre fiel Microciclo, Mesociclo e Macrociclo. Mas sou diferente de todos os outros treinadores de futebol pois sou fiel a minha metodologia de treino com fragmentos de futsal, o treino é sempre de alta intensidade, 90% com bola e sem filas, com momentos de recuperação, mas se tivermos naquelas semana com jogos de 3 em 3 dias só temos tempo para trabalho de recuperação.

Quanto ao treino táctico sou muito detalhado e muito chato pois as minhas equipas com e sem bola utilizam muitas movimentações de futsal para criar espaços para progressão e isso faz o jogo ser diferente e lindo de se assistir.

Posse de bola sim mas sempre que possível no último terço do campo, exactamente um estilo de jogo comparado ao de futsal quando jogam com o guarda redes no meio campo ofensivo assim procurando jogar positivo nos 5 momentos do jogo:

-Em posse de bola

-Transição defensiva

-Sem posse de bola

-Transição ofensiva

-Bolas paradas

Para mim as bolas paradas são mais um momento de jogo específico.

Como foi a adaptação ao futebol Inglês?

"Aqui em Inglaterra os adeptos gostam de futebol directo, não gostam de futebol de passe para o lado e para trás. Então isso ajudou me muito a melhorar na criatividade de jogo positivo que é jogo atacante mas sempre mantendo o equilíbrio defensivo".

Não é fácil a vida de um treinador em um país estrangeiro, tenho sempre que trabalhar o dobro dos nativos para ser reconhecido"

Como é jogar contra equipas que praticam futebol directo?

Não há muitos momentos de construção a partir da defesa dos adversários pois eles jogam do guarda-redes para o central e do central para os extremos.

Não é fácil defender porque os nossos defesas Laterais estão constantemente a levar com bolas em profundidade, os ingleses são os melhores do mundo a colocar essas bolas em voleibol no espaço têm uma qualidade acima do normal colocam a bola com muita eficácia com passes de media longa distância.

O nível físico tem muito impacto pois são muitas bolas pelo ar e há sempre muitas primeiras, segundas e terceiras bolas a disputar no ar.

Os adversários normalmente jogam sempre em momentos de organização defensiva com blocos compactos difíceis de desmontar por serem muito centralizados.

Existe pressão em Inglaterra?

"Sim, muitos dos nossos jogos têm sempre muitos adeptos 300 a 500 por jogo, aqui é fácil despedir um treinador ou jogador as cláusulas contratuais são fáceis de quebrar."

Jogadores jovens com qualidade existe em Inglaterra?

Sim sem dúvida. Existem muitos jogadores jovens com muita formação em academias da Premier League.

Planos para o futuro?

"Quero continuar a surpreender em Inglaterra, mas o meu sonho sempre disse é ser seleccionador de uma selecção jovem de Cabo Verde sub 19 sub 21, e fazer um trabalho similar ao que Rui Jorge faz na selecção Portuguesa, mas se essa oportunidade não aparecer continuarei a minha caminhada com normalidade, estou preparado para treinar qualquer selecção jovem de Cabo Verde sou um dos treinadores cabo-verdianos com maior formação."

Como avalia o desempenho da selecção de Cabo Verde?

"Cabo Verde tem um seleccionador fantástico, que eu admiro muito e tenho um enorme respeito. Tenho o prazer de falar com o seleccionador por WhatsApp diversas vezes. Desde que o leccionador Bubista assumiu a selecção tem havido um crescimento táctico, psicológico, social gigante, a equipa está sempre bem organizada em todos os momentos de jogo. Cabo Verde tem um grande futuro.