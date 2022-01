CAN2021: Vagner Dias substitui o lesionado Djaniny

O seleccionador Bubista convocou o avanço Vagner Dias, futebolista que milita no Sion (Suíça), para colmatar a ausência de Djaniny Semedo, dispensado dos trabalhos dos Tubarões Azuis, devido a lesão.

“Tal alteração na lista é permitida a todas as selecções quando um jogador tem uma lesão que impeça a participação no CAN, até 24:00 antes do seu primeiro jogo e, perante o relatório médico, o Comité Médico da CAF avalia e decide se o pedido de substituição é aceite ou não”, explica a nora federativa.

Vagner Dias, 25 anos, é esperado em Yaoundé (Camarões) este sábado para se juntar à equipa, que domingo se estreia na 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021), ante a sua congénere da Etiópia.

Djaniny Semedo sofreu, no treino da selecção, efectuado no passado domingo, 02, uma lesão muscular dos gémeos da perna esquerda e foi dispensado dos trabalhos, já que exames médicos e testes efectuados indicam “um período de tratamento/recuperação mais longo”.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) disputa-se de 09 de Janeiro a 06 de Fevereiro nos Camarões, onde, na noite de hoje, às 20:00 (18:00 em Cabo Verde) a selecção nacional realiza mais um treino, o segundo em terras camaronesas, no anexo do estádio Olembé.

Cabo Verde estreia-se este domingo, 09, em Yaoundé, na 33ª edição do CAN ante a Etiópia, em jogo do Grupo A agendada para as 18:00 de Cabo Verde.