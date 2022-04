Já são conhecidos os grupos para o Mundial de Futebol

Sorteio para o Campeonato do Mundo de Futebol que se realiza no Qatar decorreu esta sexta-feira, em Doha.

A França, campeã mundial em título, ficou colocada no Grupo D e vai defrontar Dinamarca, Tunísia e o vencedor do play-off a realizar entre Emirados Árabes Unidos/Austrália/Peru.

O Gana, uma das selecções africanas apuradas para este mundial, ficou colocada no Grupo H juntamente com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul.

Os Camarões, que no play-off eliminaram o Egipto, ficam no Grupo G e vão defrontar o Brasil, Suíça e Sérvia.

Já o Senegal ficou colocado no Grupo A onde terá pela frente o Qatar, Países Baixos e Equador.

O Mundial de Futebol de 2022 vai realizar-se entre 21 de Novembro e 18 de Dezembro.

Os grupos para este mundial ficaram assim ordenados:

Grupo A: Qatar, Países Baixos, Senegal e Equador.

Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irão e Escócia/Ucrânia/País de Gales.

Grupo C: Argentina, México, Polónia e Arábia Saudita.

Grupo D: França, Dinamarca, Tunísia e Emirados Árabes Unidos/Austrália/Peru.

Grupo E: Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica/Nova Zelândia.

Grupo F: Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá

Grupo G: Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões

Grupo H: Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana