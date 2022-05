Académica do Mindelo – Mindelense é jogo-cartaz da segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol

O clássico sanvicenetino entre a Académica do Mindelo e o Mindelense, a contar para o grupo C, é o jogo-cartaz da segunda jornada do campeonato nacional de futebol, que arrancou no sábado, dia 14.

A partida está marcada para sábado, 21, às 16:00, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, com os “estudantes”, que venceram o Botafogo na ronda inaugural, por 4-2, a terem pela frente um “machucado” Mindelense, após a derrota caseira ante ao Barreirense.

No outro jogo do grupo, a moralizada formação maiense, o Barreirense, recebe, domingo, no Estádio Dau d’Segunda, na cidade do Porto Inglês, o Botafogo, que viaja para a ilha do Maio à procura dos primeiros pontos na competição.

A Académica do Mindelo e Barreirense lideram este grupo com três pontos cada, enquanto as formações do Mindelense e Botafogo ainda não pontuaram.

Para o Grupo B, o destaque vai para o confronto entre a Académica do Porto Novo e a sua congénere da Boa Vista, marcado para sábado, às 16:00, no Estádio Municipal de Porto Novo.

Os “estudantes” da ilha da Montanha, que perderam na primeira jornada na ilha do Sal com a Palmeira, vão tentar redimir-se ante ao seu público, tendo pela frente uma formação que vem de empate sem golos ante ao Morabeza.

A formação da Palmeira, com três pontos, viaja até à cidade da Nova Sintra para defrontar a Morabeza, da Brava, partida agendada para domingo, 22, no Estádio Aquiles de Oliveira.

Palmeira lidera esta poule com três pontos, seguido da Académica da Boa Vista e Morabeza, com um ponto cada, e Académica do Porto Novo sem qualquer ponto.

Para o grupo A, Sporting da Praia, depois de derrotado pelo Rosariense, recebe no Estádio da Várzea a Ultramarina, esta que vencera o Varandinha (1-0) na primeira jornada da prova.

Ainda na Ilha de Santiago, no Estádio Municipal de Tarrafal, a Varandinha estreia ante ao seu público, defrontando a formação do Rosariense, partida marcada para domingo, às 16:00.

Neste grupo C, Ultramarina e Rosariense lideram com três pontos cada, porquanto a Varandinha e o Sporting da Praia procuram os primeiros pontos na prova.

De acordo com o regulamento da competição passam para as meias-finais os três primeiros classificados dos três grupos mais o melhor segundo lugar.

A final está marcada para 09 de Julho, e, conforme a FCF, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a final do campeonato de Cabo Verde desta época 2021/2022.

Jogos da Segunda jornada:

Grupo A

Estádio da Várzea: Sporting da Praia – Ultramarina (Sábado, 21, 16 :00)

Municipal do Tarrafal: Varandinha – Rosariense (Domingo, 22, 16:00)

Grupo B

Municipal de Porto Novo (Santo Antão Sul) – Académica PN – Académica BV (Sábado,21, às 16:00)

Estádio Aquiles de Oliveira (Brava) – Morabeza – Palmeira (domingo, 22, às 16:00)

Grupo C

Estádio Adérito Sena: Académica SV – Mindelense (Sábado, 21, às 16.00)

Dau d’ Segunda (Maio): Barreirense – Botafogo (Domingo, 22, às 16:00)