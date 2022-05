ONAD promove formação sobre controlo de dopagem em cavalos

A Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde (ONAD-CV) inicia, esta quarta-feira, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, uma acção de formação a técnicos veterinários, na recolha de amostras biológicas (urina e sangue) em animais (cavalos) para controlo de dopagem.

Em declarações à Inforpress, a ONAD-CV, informa que a formação de dois dias, vai ser orientada por um especialista tunisino em controlo de dopagem em animais, Rim Hadiji, e destina-se a técnicos veterinários que passarão a colaborar com a instituição.

A deslocação do professor Rim Hadiji a Cabo Verde vem na sequência do compromisso assumido pelo Governo em criar todas as condições humanas, técnicas e financeiras para que, brevemente, o país possa realizar controlos de dopagem em animais de competição (cavalos).

Há menos de um mês, o país foi abalado pela morte de três equídeos que participaram na tradicional corrida de cavalos por ocasião das festas do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe 2022, que se celebra no 1º de Maio, em situações ainda por esclarecer.