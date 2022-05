Actual direcção do Sanjoanenses de Santo Antão aposta no futebol feminino

A actual direcção dos Sanjoanenses, em Santo Antão Sul, vai apostar no futebol feminino, estando a dar passos com vista à participação nas provas oficiais nesta modalidade já a partir da próxima época.

O presidente deste clube, Pedro Cruz, disse à Inforpress que o Sanjoanenses já está a trabalhar na introdução do futebol feminino nas estruturas desta instituição desportiva, tendo já se reunido com potenciais atletas e designado uma equipa técnica.

Num encontro realizado esta semana, com jovens de diferentes comunidades, designadamente Ribeira das Patas, Lajedos, Ribeira da Cruz e Chã de Norte, a direcção, eleita a 08 de Maio, apresentou “as perspectivas” do clube para o futebol feminino, que passa pela participação no campeonato regional em Santo Antão Sul.

Enquanto isso, a nova direcção do Sanjoanenses já se estruturou em pelouros para “uma melhor eficiência” na concretização da plataforma eleitoral submetida aos sócios, tendo desencadeado uma campanha de angariação de novos sócios “num momento em que se prepara o clube para uma nova fase”, avançou.

Saliente-se que depois de três anos de ausência, o Sanjoanenses retomaram esta temporada a sua participação nas provas oficiais em Santo Antão Sul.