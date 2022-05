Futebol/Campeonato Nacional: Académica do Porto Novo encara jogo com Morabeza como “decisivo” para as contas de qualificação

​A Académica do Porto Novo desloca-se hoje à Brava onde, no domingo, 29, defronta o Morabeza em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo B do campeonato nacional de futebol.

O treinador dos representantes de Santo Antão Sul, Adívio Gomes, disse que o jogo com o Morabeza é “decisivo” para as contas de qualificação, estando a Académica “obrigada a ganhar” na Brava.

“Desta vez, o jogo é decisivo para a Académica. Em função dos resultados da última jornada, tudo continua a depender de nós, mas sabemos que não podemos cometer mais erro”, sublinhou o técnico da Académica do Porto Novo, para quem o desempenho da sua equipa nesta competição tem estado “aquém do esperado”.

Para Adívio Gomes, o desafio com o Morabeza é para “ganhar obrigatoriamente” para que os campeões regionais de Santo Antão Sul possam continuar a ter possibilidades de qualificação para as meias finais do campeonato nacional.

“Temos apenas um ponto em seis possíveis, mas a equipa tem estado a trabalhar naturalmente e está determinada e confiante que pode chegar à Brava e ganhar”, concluiu.

No outro jogo do grupo, Académica do Boa Vista recebe este sábado, 28, Palmeira (Sal), que é líder com quatro pontos.

A Académica da Boa Vista e o Morabeza repartem o segundo lugar com dois pontos cada, sendo a Académica do Porto Novo o último com apenas um ponto.