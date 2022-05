​Rosariense continua invencível no nacional de futebol

A equipa do Rosariense derrotou hoje a Ultramarina, de São Nicolau, por 3-0 e comanda o Grupo A, com 9 pontos. É a terceira vitória seguida da equipa campeã de Santo Antão Norte no Campeonato Nacional de Futebol.

No mesmo grupo, Varandinha, de Santiago Norte, derrotou o Sporting da Praia por 2-0 e conseguiu os primeiros três pontos na competição.

Para o Grupo B, a Académica Operária, da Boa Vista, venceu o Palmeira, por 1-0, e lidera com 5 pontos. A equipa do Sal continua com os mesmos 4 pontos. A jornada fica completa amanhã, com o embate entre Morabeza e Académica do Porto Novo, numa partida que começa às 16 horas.

No Adérito Sena, o C.S. Mindelense e Botafogo empataram a zero, no primeiro jogo da jornada referente ao Grupo C. No outro jogo do conjunto, Barreirense e Académica do Mindelo jogam amanhã no municipal do Maio.