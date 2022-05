Boa Vista quer acolher final do campeonato nacional de futebol 2022

​A Câmara Municipal e a Associação Regional de Futebol da Boa Vista já entregaram à Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) a candidatura para a ilha acolher a final do campeonato nacional de futebol, agendada para 09 de Julho.

A informação foi dada à Inforpress pelo director de desporto, Eldon Brito, que se diz confiante na candidatura, que foi também apresentada ao público e à comunidade desportiva boa-vistense.

A confiança e as razões no projecto desta candidatura, conforme o responsável, estão assentes na filosofia da autarquia em acolher finais de competições nacionais desportivas de várias modalidades, bem como na motivação de acolher, pela primeira vez, uma final do campeonato nacional de futebol.

Para o efeito, Eldon Brito informou que foi criada uma comissão que vem desenvolvendo um “trabalho árduo” no processo para preencher todos os requisitos exigidos.

Entretanto, o director de Desporto da Câmara Municipal da Boa Vista admitiu a necessidade de melhorias nomeadamente no estádio Arsénio Ramos, pelo que informou que se prevê fazer remodelações naquele espaço desportivo.

Mas a ideia deste evento é ainda maior. É que segundo Eldon Brito, consta nos planos da comissão, uma semana a anteceder o dia da final do campeonato, organizar actividades paralelas como, comerciais, recreativas, lúdicas e feiras, acreditando que isso vai mexer com a economia local.

O presidente da Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), Carlos Lima, enalteceu igualmente a ousadia desta candidatura e prometeu trabalhar para que Boa Vista acolhe o primeiro campeonato nacional de futebol bem como outras finais de competições desportivas nacionais.

Por isso, manifestou-se convicto de que a FCF vai aprovar a candidatura, na qual destacou, também, o “trabalho árduo” que está a ser desenvolvido pela comissão que integra “pessoas com largo conhecimento”.

“Com certeza teremos uma grande festa de futebol na ilha. Porque nunca houve uma final do campeonato de futebol, salvo na categoria feminino, que foi bom. Mas este, certamente, terá melhor envergadura. A ilha merece conseguir isto”, pontuou.