Selecção nacional de futebol feminino defronta Luxemburgo com cinco “estrangeiras” na lista dos convocados

​A selecção nacional sénior feminina de futebol defronta no domingo, 19, a congénere do Luxemburgo, em um jogo amigável, a realizar-se naquele país europeu, e inclui na lista de convocadas cinco futebolistas que jogam na Europa.

De acordo com a Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), o jogo, a convite do homólogo luxemburguês, vai ser realizado, às 19:45, no Estádio Municipal de Bettembourg.

A mesma fonte esclareceu que o convite para a realização deste amistoso tinha sido feito desde o ano passado e ainda não se concretizara devido à pandemia da covid-19.

Para esta partida, a selecionadora nacional, Silvéria Nédio, convocou 21 atletas, sendo cinco delas jogam na Europa, o que demonstra, de acordo com a mesma fonte, que a FCF “está atenta” aos atletas que tem se destacado no futebol feminino além-fronteiras.

Lista das convocadas:

Guarda-redes: Sheila e Jacinta (Seven Stars – Santiago Sul)

Defesas: Varsénia e Jo, (Seven Stars – Santiago Sul) Mara e Esquerdinha (Mindelense – São Vicente), Evy Santos (Jovens Unidos- Santiago Sul) e Maria Sanches (Monica – França)

Médias: Diana (Lank Vilaverdense – Portugal), Romina e Carolyn (Llana – FC – Sal) Grampola e Ró (Jovens Unidos – Santiago Sul), Vá (Seven Stars – Santiago Sul) e Ruth (Mindelense – São Vicente).

Avançadas: Camoca e Irlando (Seven Stars- Santiago Sul), Evy Pereira (Braga – Portugal), Katy (Red – Star – Fogo), Keila (Benz Taxi -Sal) e Melatcha (Futebol Benfica – Portugal)