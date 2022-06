Dia Olímpico 2022

Ontem celebrou-se mais um dia Olímpico Internacional em Cabo Verde a marcar a fundação do Comité Olímpico Internacional (COI). Num total de 22 atividades, dispersas por 5 ilhas, promovidas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), foi possível celebrar o olimpismo sobre o lema de #moveforpeace (Mexe-te pela Paz).

A celebração do dia olímpico está assente nos 3 pilares de Exercitar, Movimentar e Aprender. Com a parceria de mais de 21 organizações, entre elas o Clube Desportivo Maracanã e a Associação de Atletismo de Santiago Sul, o COC aposta novamente no empoderamento comunitário pela via da inovação e criatividade para a construção das celebrações através da cultura, Desporto e Educação.

Este ano, o COI nomeou o tema da paz como elemento central das celebrações. As comunidades responderam à altura com crianças e jovens de várias partes do país a mostrar um cartão branco e a gritar “queremos paz” numa altura controversa.

O Olimpismo, como filosofia de vida que coloca o desporto ao serviço do desenvolvimento humano, coloca-se assim como um veículo primordial para a celebração da união entre as pessoas e populações. Através dos valores da Amizade, Respeito e Excelência, o Olimpismo como manifestação social significativa coloca os seus principais atores – os atletas – num caminho de serem o mais rápidos, mais altos e mais fortes – JUNTOS (lema Olímpico).

Esta celebração, lembra-nos sempre dos princípios fundamentais enunciados por Pierre de Coubertin e que estão espelhados na carta olímpica, em especial no 2º princípio. Este princípio refere que o objetivo do Olimpismo é o de colocar o desporto ao serviço do desenvolvimento harmonioso da pessoa humana em vista de promover uma sociedade pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana.

O Olimpismo ajuda a promover a igualdade, justiça, inclusão e perseverança, atravessando fronteiras e desafiando estereótipos, enquanto incute confiança e ajuda a ultrapassar tempos de crise, como o momento atual que o mundo atravessa, com a guerra da Rússia e a Ucrânia. Para a Organização das Nações Unidas, o desporto consegue mudar o mundo. É um direito fundamental, uma ferramenta poderosa para fortalecer laços socais e promover o desenvolvimento sustentável, a paz, a solidariedade e o respeito.

Por tudo isto, é cada vez mais significativo esta celebração, em nome de uma sociedade mais pacifica. Esta edição qualquer pessoa pode participar, usando uma maratona digital usando a #hashtag Mexasepelapaz. Desde dançar no escritório até correr com os amigos e aparecer com os colegas de equipa. Partilhe como #mexasepelapaz durante esta semana para a sua oportunidade de ser apresentado no Muro do Dia Olímpico e no vídeo oficial do Dia Olímpico, submetendo o seu vídeo na página “web” do COI.

Desde a celebração local até a celebração virtual, todos estaremos unidos neste dia por uma causa — A união e paz entre os povos. É nesta celebração pela vida que reside o ideal olímpico e que nasce do desejo de um mundo melhor… através do desporto.