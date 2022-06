Patrick Andrade quer conquistar títulos ao serviço do Partizan de Belgrado

O futebolista internacional cabo-verdiano Patrick Andrade “quer progredir e conquistar” títulos ao serviço do Partizan de Belgrado (Sérvia), equipa que vai representar na próxima época.

O jogador de 29 anos, que esteve dois anos no Karabakh do Azerbaijão, confessou à Inforpress que os conselhos do também internacional cabo-verdiano Ricardo Gomes, seu novo colega de equipa, pesaram muito nesta decisão.

“Ricardo foi um dos motivos que me fez mudar para Sérvia, e, por isso, , espero que a minha adaptação seja muito mais fácil “, perspectivou o jogador natural da Cidade da Praia.

Em relação à sua passagem pelo Karabakh, na qual chegou a participar na pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e na Liga Europa, disse que sai com a sensação de dever cumprido e com sucessos pessoal e colectivo.

O jogador que foi apresentado nesta sexta-feira, 24, numa cerimónia testemunhada por Ricardo Gomes, vai vestir a camisola número 22 do Patizan de Belgrado, uma equipa histórica do futebol sérvio e europeu.

Na época finda, o médio de 29 anos, natural da Cidade da Praia, fez 23 jogos e marcou cinco golos ao serviço do Karabakh.

Ainda na época passada venceu o prémio de melhor passe da edição 2020/21 da Liga Europa, com assistência feita na derrota, por 3-1, ante o Villareal, equipa que venceu a competição, em jogo da segunda jornada do Grupo I, realizado no Azerbaijão.

Em Cabo Verde, o jogador destacou-se ao serviço do Sporting e do Desportivo da Praia, antes de viajar para Portugal, onde representou Ribeirão, Joane, Famalicão, Salgueiros e Moreirense, tendo também representado o Cherno More da Bulgária.

O jogador conta com 14 internalizações pela selecção de Cabo Verde e participou no último Campeonato Africano das Nações (CAN’2021),onde fez quatro jogos.