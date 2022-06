Délcio Ferreira em Portugal para testes nos sub-23 do Estoril Praia

O Internacional cabo-verdiano sub-20 Délcio Ferreira, que na última época representou os Travadores da Praia, encontra-se em Portugal para testes na equipa sub-23 do Estoril Praia, formação bi-campeã da Liga Revelação portuguesa.

A informação foi confirmada à Inforpress pelo pai do futebolista de 20 anos, internacional cabo-verdiano em diferentes escalões de formação, que vai integrar o estágio de pré-época da equipa do Estoril Praia.

Em 2019, Délcio Ferreira esteve também em Portugal em testes no Sporting Clube de Portugal, tendo na altura, com 17 anos, integrado os treinos da equipa do primeiro ano de juniores.

O futebolista formado na EPIF, fez, com 16 anos, o seu primeiro ano de sénior na equipa do Tchadense e, em 2019, foi considerado o melhor jogador da África Youth League, competição de futebol sub-17, que decorreu na Cidade da Praia.