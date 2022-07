Regata Globe 40 com paragem em São Vicente

A cidade do Mindelo recebe, de 4 a 17 de Julho, o primeiro Stop Over da Regata Globe 40 que traz ao país capitães e profissionais de várias partes do globo, numa Volta ao Mundo cujo percurso foge dos padrões tradicionais, combinando performance desportiva, aventura e sensibilização para protecção dos mares.

Cabo Verde, devido à posição geoestratégica, é um dos países que recebe uma das etapas desta competição, sendo Mindelo o ponto de paragem. A largada, em solo africano, da globe 40 foi dada no passado dia 26 de Junho, em Tânger, Marrocos. O primeiro dos capitães aporta a baía do Mindelo este domingo. Durante a estadia, até ao dia 17, e segundo o ministério do Mar, haverá actividades diversas para promover a preservação dos oceanos e o desenvolvimento sustentável. Uma nova saga de circum-navegação Depois de três anos de espera e adiamentos (devido à pandemia), teve início a Globe 40, a primeira volta ao mundo com escalas para veleiros da Classe 40. De acordo com o regulamento, cada barco leva a bordo, no mínimo, dois tripulantes. Participam na competição representantes da Holanda, Canadá, Estados Unidos (três barcos), Japão, França e Marrocos, totalizando 18 navegadores de oito países (um dos veleiros americanos tem três tripulantes). O Classe 40 é um barco de tamanho intermédio em termos de regatas offshore e é considerado a porta de entrada para os velejadores que querem competir noutras regatas oceânicas de longo curso. As etapas da Globe 40 Tânger (Marrocos) - Cabo Verde. Cabo Verde - Ilhas Maurício. Ilhas Maurício - Auckland (Nova Zelândia). Auckland - Taiti (Polinésia Francesa). Taiti - Ushuaia (Argentina). Ushuaia - Recife (Brasil). Recife – Granada (Espanha). Granada - Lorient (França).

